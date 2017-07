A entrada é de ontem, a polémica é da semana. Na semana em que os três secretários de Estado que aceitaram convites da GALP para irem a jogos do Euro pediram para serem exonerados, outros quatro secretários de Estado também saíram do governo.

Margarida Marques, dos Assuntos Europeus, é um dos casos. E talvez o menos óbvio. É que Marques admitiu esta semana à imprensa que não pedira "para sair" e que estava surpreendida com a decisão da liderança de governo abdicar da sua pertença.

No entanto, na entrada do Diário da República correspondente à exoneração dos três secretários de Estado reza que os sete são "exonerados a seu pedido"; cenário que manifestamente não sucedeu com todos.

A anomalia pode ser verificada no endereço público respetivo, em https://dre.pt/application/file/a/107697703

"Com este governo, até no diário da república se mente", ironizou Miguel Morgado, deputado e vice-presidente da bancada do PSD.