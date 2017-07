Pela segunda vez em três semanas Ricardo Melo Gouveia recorreu à sua reconhecida garra para passar um cut em torneios do European Tour, e logo em eventos da Série Rolex, ou seja, dos que mais prémios e pontos atribuem na primeira divisão europeia.

Olhando apenas para a classificação e o resultado do representante do Team Portugal no Aberdeen Asset Management Scottish Open, dá ideia de ter passado o cut à vontade.

Afinal, Ricardo Melo Gouveia surge no grupo dos 31º classificados, com 142 pancadas, 2 abaixo do Par, após voltas de 70 e 72 ao Dundonald Links, em Troon, na Escócia.

Por outro lado, o cut fixou-se em -1, pelo que nem foi “à queima” que o profissional da Quinta do Lago.

No entanto, como escreveu no Facebook António Almeida Pires, que filmou os seus últimos buracos, «não foi recomendável para cardíacos».