A mais importante banda militar francesa tocou esta sexta-feira Daft Punk para o presidente, Emmanuel Macron, e o seu convidado norte-americano, Donald Trump, como parte de um esforço para tornar as comemorações deste ano do Dia da Batilha mais aliciantes para os jovens.

De acordo com o "Guardian", que acompanhou os ensaios, alguns músicos militares perguntaram as razões pelas quais estariam a tocar uma música pop para o presidente francês e o líder dos Estados Unidos. "As ordens vieram do topo", explica o diário britânico.

Macron e Trump assistiram em conjunto às celebrações do dia da Bastilha que marcam também o centenário da entrada dos EUA na I Guerra Mundial. Os dois líderes, em posições opostas em vários temas – sobre as alterações climáticas e o comércio, por exemplo – enterraram as divergências por um dia.

"Nada nos vai alguma vez separar", disse o presidente francês no fim da grande parada militar desta sexta-feira, falando sobre a relação com os EUA. Depois de várias imagens de camaradagem, Macron disse da visita de Trump que era "o sinal de uma amizade que atravessa eras".

Esta sexta-feira foi também o primeiro aniversário do atentado com um camião em Nice, em que morreram atropeladas 86 pessoas. Macron viajou ainda esta sexta-feira para Nice para prestar homenagem às vítimas. No seu discurso, o presidente prometeu prosseguir "sem descanso" a luta contra o terrorismo.

"O Estado nunca vos abandonará, nem ignorará o seu dever de clareza e compaixão", disse Emmanuel Macron, que nos últimos dias entrou em rota de colisão com parte da liderança militar, ao anunciar cortes às Forças Armadas, que têm mostrado o desagrado na imprensa.