Ricardo Santos, Tiago Rodrigues, Tiago Cruz e João Ramos falharam o cut aos 36 buracos do Italian Challenge Open by Lyoness, de 300 mil euros em prémios monetários, a decorrer no Is Molas Resort.

Desde ontem que se sabia que só Ricardo Santos tinha hipóteses de seguir em frente, mas tanto na primeira como na segunda volta andou sempre a 2 pancadas do cut.

O duplo campeão nacional totalizou 141 pancadas, 1 abaixo do Par, com voltas de 71 e 70, que o colocaram no grupo dos 38º classificados.

Na sua conta de Facebook, Ricardo Santos foi dando conta das suas prestações.

«Esteve um dia bastante quente, perto dos 40 graus centígrados. Não bati bem na bola, especialmente nos meus primeiros nove buracos (do 10 ao 18). Depois consegui recuperar nos segundos nove, o que foi importante para ganhar confiança e terminar com um resultado aceitável», escreveu ontem.