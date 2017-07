Portugal garantiu hoje (sexta-feira), apenas pela terceira vez, a subida à Primeira Divisão do Campeonato da Europa Amador de Equipas Masculinas através da Segunda Divisão, um torneio criado em 2002.

A seleção nacional masculina derrotou a Holanda por 4/3 numa meia-final equilibrada e amanhã (Sábado) vai jogar a final diante da Finlândia que, por seu lado, bateu a Sérvia por 5-2.

A Segunda Divisão do Campeonato da Europa Amador de Equipas Masculinas é organizada até amanhã pela Associação Europeia de Golfe (EGA) em colaboração com a Federação Húngara de Golfe, no Zala Springs Golf Resort, em Zalacsány.

O top-3 da Segunda Divisão ascende ao escalão principal em 2018 e, por isso, ao apurar-se para a final, a equipa liderada pelo selecionador nacional Nelson Ribeiro já atingiu o primeiro objetivo, o mais importante, e agora terá de preocupar-se apenas amanhã em sagrar-se pela segunda vez campeão europeu da Segunda Divisão.

Recorde-se que em 2015, no Postolowo Golf Club, na Polónia, Portugal obteve um dos maiores triunfos na história do golfe amador português, ao sagrar-se campeão europeu da Segunda Divisão. Em 2012, no Keilir Golf Club, na Islândia, a seleção nacional foi 3ª classificada e também subiu de divisão.