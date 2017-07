Portugal concluiu hoje (sexta-feira) a sua participação com o 19º e último lugar no 34º Campeonato da Europa Amador de Equipas Femininas, que a Associação Europeia de Golfe (EGA), está a organizar até amanhã (Sábado), em colaboração com a Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Montado Hotel & Golf Resort, no Concelho de Palmela.

A seleção nacional feminina perdeu hoje com a Finlândia por 3-2 no confronto que atribuía o 19º posto, em duelo do Grupo-C (terceira divisão), enquanto no Grupo-A (“1º Flight”), a divisão principal, as meias-finais ditaram que a decisão do título se faça amanhã entre a Itália e a Inglaterra, que defende o título.

Apesar da derrota de hoje, houve dois encontros ganhos por portuguesas em singulares. Leonor Bessa, a campeã nacional amadora, derrotou Elinoora Moisio por 1 up (decidido no último buraco), enquanto Leonor Medeiros, a bicampeã nacional de sub-14, vergou Hannele Mikkola também por 1 up.

Nos restantes embates, Sofia Barroso Sá, de apenas 13 anos, cedeu diante de Petra Salko por 7/5, exatamente o mesmo resultado do desaire de Beatriz Themudo diante de Karina Kukkonen.