Estão abertas as hostilidades no Allianz Sintra Pro! Começou esta sexta-feira, dia 14, a quarta etapa da Liga MEO Surf, num primeiro dia de boas ondas e boas prestações que deixam antever um fim-de-semana de muita emoção e competitividade na Praia Grande de Sintra.

A categoria masculina foi a primeira a estrear as ondas do canto Sul da praia sintrense, sendo que Vasco Ribeiro, ex-campeão nacional, 22 anos, foi o melhor surfista do dia ao fazer 18,70 pontos em 20 possíveis. Com este somatório excelente, o atual nº2 do ranking nacional qualificou-se para a segunda ronda, deixando Francisco Carrasco na 2ª posição, Martim Van Zeller em 3º e Tomás Abreu em 4º.

Também em destaque nesta categoria estiveram Kiron Jabour, recém-chegado à Liga, Miguel Blanco, que vem de um 2º lugar na Figueira da Foz e Tiago Pires, atual líder do ranking masculino. Pela negativa, destaque para a derrota na primeira ronda de José Ferreira, atual vice-campeão nacional e nº6 do ranking.

Já na competição feminina, Teresa Bonvalot, que está numa sequência de duas vitórias consecutivas na Liga MEO Surf, continua a mostrar bom surf, estreando-se em prova com um somatório de 16,5 pontos em 20 possíveis, deixando Leonor Fragoso em 2º e Beatriz Macedo em 3º. Carol Henrique, Camilla Kemp e Camila Costa também estiveram em bom plano