John Bernecker caiu cerca de 10 metros de uma varanda sobre um chão de asfalto, sofrendo uma fortíssima pancada na cabeça que obrigou a que fosse transportado de helicóptero para o hospital mais próximo. A AMC anunciou ontem que as filmagens da oitava temporada da série na Georgia tiveram de ser interrompidas na sequência do trágico acidente.

"É com muita pena que informamos que John Bernecker, um duplo talentoso de The Walking Dead e várias outras séries e filmes, sofreu lesões sérias após um trágico acidente no set," disse a AMC numa declaração). "Foi imeditamente transportado para um hospital em Atlanta, e encerrámos temporariamente a produção. John e a sua família estão nos nossos pensamentos e orações."

Hoje, de acordo com o médico legista do condado de Coweta, Richard Hawk, Bernecker não resistiu aos ferimentos e morreu no Atlenta Medical Center na noite passada. Depois de chegar ao hospital, o duplo tinha ficado ligado a uma máquina ventiladora, que acabou por ser desligada ontem.

Este experiente duplo e coreógrafo de cenas de acção morre aos 33 anos, depois de uma carreira em que se destacou em blockbusters e séries de acção, de “Olympus Has Fallen,” aos filmes “The Hunger Games: Catching Fire” e “Mockingjay Parts 1 & 2,” além do recente “Logan” entre muitos outros. A sua página no IMDB refere ainda uma série de colaborações em filmes que ainda não estrearam, desde o muito aguardado "Black Panther", da Marvel, a "Rampage", que terá Dwayne Johnson no papel principal. Devido à sua perícia nas cenas de acção, Bernecker teve também pequenos papéis de actor em "Logan", “The Last Witch Hunter,” “Goosebumps,” e num episódio da primeira temporada de “True Detective”.