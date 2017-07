Dois turistas morreram esta sexta-feira depois de um homem ter entrado num resort em Hurghada, no Egipto, e ter esfaqueado seis pessoas. Os dois turistas que acabaram por não resistir eram ucranianos.

O homem, que foi imediatamente detido, terá entrado no resort a nado a partir de uma praia.

O autor do ataque está agora a ser questionado pelas autoridades egípcias. O ministro do Interior do Egipto disse que não são conhecidos os motivos do ataque e que já ordenou a abertura de uma investigação.