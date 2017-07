Uma mulher norte-americana enviou um e-mail para a empresa onde trabalha a informar que iria tirar dois dias para cuidar da sua saúde mental. O presidente da empresa respondeu à norte-americana num email onde agradecia pela funcionária esta ajudar a combater o estigma.

A jovem, no e-mail enviado à equipa de trabalho, escreveu que precisava de uns dias para se poder concentrar na sua saúde mental e que voltaria ao trabalho na semana seguinte a 100%.

O que mais surpreendeu a jovem foi o facto de o CEO da empresa, Ben Congleton, lhe agradecido por ela ter sajudado a chamar a atenção para a importância de tirar dias para a saúde mental.

A trabalhadora partilhou as imagens dos e-mails no seu Twitter, e o episódio foi partilhado e elogiado por muitas pessoas.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq