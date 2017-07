O mês de Maio voltou a ser positivo para o turismo português, mas a tendência de crescimento foi compreensivelmente inferior face à do mês de abril.

Ainda assim, a hotelaria registou dois milhões de hóspedes e 5,4 milhões de dormidas em maio, o que corresponde a variações de 7,9% e 7,2% em relação ao ano anterior. No entanto, devido ao aumento dos preços e das visitas, os proveitos dos hotéis cresceram 19,5% em maio, para um total de 318,8 milhões de euros.

A estadia média cai para as 2,73 noites por hóspede, mas a taxa de ocupação de camas subiu para os 55%.

"A desaceleração reflete o efeito de calendário da Páscoa que afetou positivamente os resultados correspondentes ao mês anterior e negativamente os do mês de março", revelam os dados do INE.

No conjunto dos três meses (março, abril e maio) as dormidas de residentes aumentaram 7,8% e as de não residentes cresceram 11,3%.