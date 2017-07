A partir desta sexta-feira, voltam a estar disponíveis em vinil o segundo álbum de Sérgio Godinho "Pré-Histórias", do qual fazem parte clássicos como “A Noite Passada”, “O Homem Dos Sete Instrumentos” e “Pode Alguém Ser Quem Não É”; "OK KO" das Doce; e o homónimo dos Jafumega, onde podem ouvir-se "Latin’América", "Kasbah", e "Nó Cego". Este ano, a Universal já tinha editado pela primeira vez em vinil “Nove Fados E Uma Canção De Amor”, de Carlos do Carmo, e "Dreams In Colour" de David Fonseca.

O revivalismo do vinil continua a aumentar a procura pelo formato. No mês passado, a Sony anunciou que, 30 anos depois, vai voltar a fabricar vinil. No Reino Unido, as vendas cresceram 53% no ano passado. Foram vendidos 3,2 milhões de discos.