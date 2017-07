As notas das provas nacionais do 9º ano foram afixadas esta sexta-feira, e assim como aconteceu com os resultados dos exames do 12º ano, as médias de Português e de Matemática subiram em relação 2016.

Aliás, a disciplina de Matemática recuperou a sua marca positiva, classificação que tinha perdido em 2014.

A média de Português foi de 58 pontos percentuais, um valor acima do resultado do ano anterior, já a de Matemática ficou nos 53 pontos, melhorando seis pontos e saindo da média negativa.

As taxas de reprovação, de acordo com os dados do Ministério da Educação, mantêm a tendência de descida.

Sublinhe-se que as provas finais do terceiro ciclo foram realizadas em 1.258 escolas.