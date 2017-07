Um casal, Andy e Sharon Price, decidiu recriar uma dança do filme Dirty Dancing para surpreender os convidados do seu casamento. No entanto, a tentativa não correu bem e o casal acabou por ir para o hospital.

Ao tentar imitar Patrick Swayze e Jennifer Grey, Sharon correu para os braços de Andy, mas embateu no noivo, quando este se preparava para a agarrar pela cintura e a elevar. Os dois caíram no chão e os ferimentos levaram a que fosse necessário chamar uma ambulância para os transportar para o hospital.

O casal ficou com ferimentos na cabeça e nas costas, segundo conta o Daily Mail.