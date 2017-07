Começa esta sexta-feira o Allianz Sintra Pro, quarta etapa da principal competição nacional de surf, a Liga MEO Surf, com chamada marcada para as 8h00 na Praia Grande, em Sintra, para a categoria masculina e feminina.

Com a competitividade em alta e vários prémios em disputa, esta etapa verá a elite do surf português puxar dos seus galões para assumir intenções e favoritismo ao longo de todo o fim de semana. Sem qualquer cenário previsível no que toca aos títulos nacionais, será na Praia Grande que se começará a descobrir os grandes candidatos, revestindo por isso o Allianz Sintra Pro de grande interesse e emoção. Uma ondulação constante do quadrante de noroeste e a intensidade decrescente do vento ao longo do fim de semana vão ajudar a que as performances dos surfistas atinjam um nível elevado.

O Allianz Sintra Pro contará com os wildcards atribuídos pela Associação Nacional de Surfistas, sendo eles António Laureano, Manuel Cotta, João de Macedo, António Silva e Margarida Ribeiro, todos eles locais da Praia Grande. Uma nota especial para a participação de João e António, que voltam aqui à competição em jeito de treino de rotinas para a próxima chamada para o circuito mundial de ondas grandes.

O Moche Groms Cup, subtroféu só para os mais novos de até 16 anos, também já conhece o seu elenco, sendo composto por Matilde Passarinho, Concha Balsemão, Lourenço Sousa, Matias Canhoto, João Vidal, Afonso Candeias, Joaquim Chaves, Santiago Graça, Afonso Antunes, Vasco Cordeiro, Guilherme Ribeiro e António Laureano.

Aos mais novos juntar-se-ão muitas personalidades do surf nacional nos heats de celebração dos 20 anos da Associação Nacional de Surfistas, incluindo ex--campeões nacionais, antigos e atuais órgãos sociais e diversas pessoas influentes no percurso de desenvolvimento do surf português.

Figueira da Foz

Recorde-se que Teresa Bonvalot e Pedro Henrique foram os vencedores da terceira etapa, disputada na Figueira da Foz. Pela primeira vez a competir na Figueira, já que em 2012 ainda não integrava a liga nacional de surf, o atual campeão nacional teve uma estreia de sonho. Já a surfista cascalense, que voltou ao local onde já havia competido quando tinha apenas 11 anos, bateu na final a conterrânea Camilla Kemp depois de conseguir 10 pontos numa das ondas (em 10 pontos possíveis), naquela que foi a melhor onda da Liga MEO Surf em 2017 até ao momento. “Estou muito feliz pela vitória e por ter conseguido o meu primeiro 10 de sempre”, disse em junho, altura em que foi disputada a terceira etapa das cinco que integram a liga.

A quinta e última etapa decorre de 14 a 16 de setembro em Cascais.