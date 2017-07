Lick versus Bliss – a noite algarvia

Continua a fazer falta, ainda assim, um espaço mais alternativo com sonoridades fora do mainstream, mas também o grupo K, parte histórica de Vilamoura com o Klub, o Casablanca ou Urban Vilamoura, deixou saudades. Dele muito se espera em 2018.

Ou, em português, “Lambidela contra Bênção”. Estes vão ser os nomes dos dois grandes espaços no Algarve este verão. Depois de Luís Evaristo ter decidido afastar-se, após anos gloriosos na Casa do Castelo e no Sasha Summer Sessions, e ter aberto espaço para que João Magalhães se instalasse na noite algarvia apenas com a oposição de um Seven de José Rafael, que agora parece abrandar o ritmo, eis que se voltam a cruzar caminhos.

De um lado, o Bliss, rei e senhor dos últimos anos, que conta com a forte estrutura do Capital Criativo, fundo de capital de risco que apostou, nos últimos tempos, em alguns negócios na restauração e entretenimento, bem como com alguns pesos-pesados na área dos eventos e espetáculos em Portugal – o produtor do NOS Alive Álvaro Covões (depois de um festival em cheio) é apenas um deles. Alicerçados nas equipas que vão construindo na sua casa de Lisboa, o Main, na Avenida 24 de Julho, este espaço promete mais um ano sem dar tréguas.

Do outro lado, o Lick, espaço renovado da antiga Kadoc do grupo espanhol Kapital, ícone das antigas noites algarvias que surge agora como parceiro daquele que foi, em tempos, o grande dinamizador do público refinado que todos os anos passa férias a sul, Luís Vilarinho, Evaristo para os amigos, joga todas as suas cartas neste regresso em força com o importante contributo daquela que é, hoje em dia, uma das casas-referência em Lisboa: o Lust in Rio, dos bem-sucedidos Samuel Lopes e Paulo Gonçalves. Prevê-se novamente uma forte incidência no trabalho dos promotores, assistindo-se nesta altura a uma pré-época digna das mais quentes temporadas de futebol, com contratações sonantes, assédios e contratos-promessa de parte a parte.

No que à restauração diz respeito, surge novamente na linha da frente o Praia na Villa, que junta empresários de grande impacto em várias áreas. Um espaço que promete cada vez mais ser não só a antecâmara da noite como o sítio onde todos os que gostam de praia quererão ir para jantar e beber um copo até às 3 horas. Ver e ser visto, com uma decoração acolhedora e onde se pode jantar com qualidade.

A novidade Sud, do conhecido Rui Caralinda, restaurante com influências sul-americanas, sobretudo chilenas, com o chefe Leo Gusman à cabeça e com uma decoração bastante apelativa, será também com toda a certeza uma das apostas para jantar.

Também a aposta nas festas temáticas será uma realidade cada vez mais forte com o Revenge of the 90's a prometer uma festa inesquecível, faltando ainda assim uma maior aposta neste tipo de conceitos. Espera-nos, por isso, mais um verão de noites longas para quem quiser dançar até de manhã.