Esta quarta-feira, a polícia de Málaga, em Espanha, teve de partir o vidro de um carro onde estava uma criança de 10 anos a chorar. Os avós, que estavam a visitar Espanha, entraram num museu e deixaram o menino dentro do carro estacionado.

A polícia foi alertada e quando chegou ao local a criança, visivelmente nervosa, estava dentro do veículo com o cinto ainda posto.

Segundo conta o Diario Sur, a polícia chegou por volta das 11h e como não havia nenhum familiar perto do carro, as autoridades decidiram partir o vidro da janela para poderem ajudar a criança, que já estava com sinais de desidratação, devido aos 30 graus que se faziam sentir.

Passado uma hora apareceram os avós, que foram encaminhados para os Serviços de Atendimento a Turistas Estrangeiros onde foram interrogados pelas autoridades.

O Diario Sur conta ainda que o casal estava indignado com a atuação da polícia e que apesar de os funcionários do parque de estacionamento terem referido o estado da criança, os avós não estavam contentes com a janela partida.