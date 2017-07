Vamos lá acabar com a bagunça e começar a trabalhar?

Esta política de desculpabilização de tudo e mais alguma coisa, não faz sentido – nem mesmo em ano de eleições

Era exatamente isto que António Costa deveria ter dito aos membros do seu governo, aos seus parceiros de coligação e já agora ao seu partido. O caso dos bilhetes do Euro deu-lhe precisamente essa oportunidade. Com a saída forçada de três secretários de Estado e com o pedido de saída de mais um (Prata Roque) em cima da mesa, o primeiro-ministro, tinha a oportunidade de ter posto um ponto final à bagunça em que se tornou esta governação.

Numa altura que já deveria ser de silly season, este executivo insiste em não dar férias nem à opinião pública, nem à oposição e nem mesmo aos portugueses. Primeiro foi a inoperância do governo na forma como lidou com Pedrógão Grande, depois foi o circo mediático em torno do roubo militar a Tancos, imediatamente depois as brutais cativações de Mário Centeno e de seguida a demissão dos três secretários de Estado.

Estava na altura de se fazer uma renovação governamental séria e honesta para com os portugueses. Estava na altura de se pôr fim ao consulado da inenarrável ministra da Administração Interna e estava também na altura de se responsabilizar o ministro Azeredo Lopes pelo que aconteceu antes, durante e depois do roubo do armamento militar.

Esta política de desculpabilização de tudo e mais alguma coisa, não faz sentido – nem mesmo em ano de eleições. Os portugueses são inteligentes o suficiente para perceberem que as coisas não estão bem por São Bento e que consequentemente começam também a não estar bem nas sedes dos partidos que sustentam o governo minoritário do Partido Socialista. Até quando PCP e BE resistirão à tentação de mandar a baixo António Costa?

Até ao momento, o que o executivo de António Costa fez, foi pôr e simplesmente alicerçar a sua política numa lógica de devolução de direitos. Fez o que é fácil fazer quando a conjuntura económica o permite. Fez o que é fácil fazer para agradar aos sindicatos. Fez o que é fácil fazer, não me canso do dizer, quando se herdam contas públicas organizadas.

Acontece que governar deveria ser muito mais do que fazer a gestão do dia-a-dia. Ter uma política eficaz de combate aos fogos e não deixar que o armamento militar seja roubado, era o mínimo que se poderia esperar dos nossos governantes. Mas nem isso parece estar a ser conseguido.

Portugal precisa de um governo que funcione, mas precisa também de um executivo que tenha um plano para o país. Já ninguém consegue ouvir falar mais de trapalhadas, já ninguém tem paciência para políticos que só se preocupam com os resultados eleitorais. Urge que alguém tome uma atitude e faça com que os nossos governantes ganhem coragem para fazerem as reformas necessárias. Urge que António Costa arrume rapidamente a casa e ponha a sua equipa a trabalhar.

Publicitário