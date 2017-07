Coisas de bairro

Há vida no Monte Abraão, um daqueles lugares nos subúrbios que muitos lisboetas nem farão ideia onde fica. Depois de ir vê-lo ao teatro, passei a gostar mais ainda

Trocam-se um bocado nos textos, riem-se fora de tempo e dizem de uma enfiada os trechos mais atrevidos, mas não há como não ficar rendido. No último domingo fui assistir à peça anual da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Monte Abraão, Arpima. Tenho um vizinho que faz parte do elenco e já doutras vezes nos tinha ido bater à porta com o convite. Desta vez alinhámos. Não sabia bem o que esperar da trupe de amadores e foi uma boa surpresa. Ri-me a bom rir com os percalços e com a forma como se retratam na velhice, o que não significa que não estejam aí para as curvas. E fiquei impressionada ao ver como se soltam em palco, gente por quem passava na rua sem que fizesse ideia de tais dotes. Mas, sobretudo, gostei do bairro que retratam: unido apesar das intrigas do costume, por amizades cimentadas pelo tempo, e onde a mistura de culturas não é mais do que uma oportunidade para gritar à janela para que desçam dois guitarristas cabo-verdianos para guiar Telma, uma das personagens, nas mornas que toda a gente sabe acompanhar.

A trama desenrola-se em torno do aniversário de Carolina, que completará dali a dias 75 primaveras. Teve uma vida difícil, separou-se, e uma filha que nunca mais viu ficou com o marido. Chegou ao bairro em baixo e foram eles que a puseram para cima ao longo dos anos, daí o entusiasmo em organizar-lhe uma festa-surpresa. A tal Telma, mulher despachada, é a dinamizadora, e até uma velha mais rezingona – que achava que o filho era o rei do pedaço e acaba por descobrir que, afinal, as roupas boas eram de andar a vender droga – acaba por alinhar. São coisas que acontecem. De visita aparece uma senhora que saiu do bairro para uma vida mais abastada, presume-se, mas não esquece os vizinhos de sempre. O seu caminhar de senhora elegante, bem vestida, não escapa ao olhar atiradiço deles. E depois, para surpresa das surpresas, até a filha de Carolina vem do Canadá para conhecer a mãe e decide ajudá-la na velhice – e ainda oferece emprego a Marcolino para o tirar da má vida.

A história é simples, mas resume a vida por ali: os problemas, as aspirações e o dia-a-dia, em que há sempre quem espreite pela janela e comente de bancada a vida dos outros, quando só quer um bocado de atenção e fazer parte da festa. E essa omnipresença do amor, que não tem de morrer com a idade, mesmo se for para virar mais platónico. Uma das cenas é engraçada. O ator declara-se enamorado e, para escândalo, diz que dorme com “ela” todas as noites. Vai-se a ver, falava da lua. Passei por ele esta semana e cumprimentei-o ao longe – agora sei que é vizinho. Por dentro, não consegui deixar de sorrir ao lembrar a alegria em palco e o ar de menino.

Cresci na Amadora e mudei-me para o Monte Abraão depois de casar. Vá alguém dizer aos lisboetas que gosta de viver nos subúrbios e que não os trocava por uma casa no centro – não nos entendem. Não percebem como a vida da Amadora, o microcosmos do Centro Comercial Babilónia, os jardins onde brincámos em miúdos e todas aquelas caras com que crescemos fazem parte do que somos, mesmo que de fora tudo aquilo pareçam guetos de prédios velhos.

No Monte Abraão, a sensação de comunidade multicultural é ainda maior. A paróquia tem dezenas de grupos, vê-se uma multidão a sair da igreja. Durante o verão há arraiais quase todos os fins de semana, e depois há música alta na rua, dialetos que não descortinamos, africanas com vestidos garridos que mais de uma vez estive para perguntar onde os arranjam que também queria. Ao sábado há a feira junto à estação, mais um microcosmos. Vou lá pelos abacates, melhores e mais baratos do que em qualquer supermercado. No final há sacos a voar por ali fora, mas ao final da tarde já está tudo limpo. Até temos uma feira medieval no outono. Tenho um ecoponto à porta, coisa que os lisboetas não devem saber o que é naquela saga de ter dias para despejar cada tipo de lixo. Também ainda não tenho parquímetros nem ruas de residentes – de vez em quando tenho o tabliê cheio de migalhas, mas está tudo bem. Nem com as amolgadelas de uma vizinha mais desajeitada me chateio muito.

Há problemas, onde não os há? De segurança também, mas até hoje nunca os tive – só fui assaltada uma vez e foi na estação do Rossio. Apanho o comboio à noite e vem cheio até altas horas. A vizinhança é daquela da velha guarda, que sabe o nome da miúda, quando deixamos a luz de fora de casa acesa, quando temos a casa cheia e afins. Gosto deles todos, até do mecânico da rua, que me deixa sempre o carro impecável. Perde-se uma chucha e o recado passa de boca em boca ao ponto de virem deixá-la à porta do prédio. Depois de ir ver outro lado do bairro ao teatro, passei a gostar mais ainda. Longa vida, Arpima, e a projetos que mantêm vivos os bairros e a gente deles, como este.

Jornalista, Escreve à sexta-feira