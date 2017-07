Se quer adotar um animal, agora já o pode fazer online, através da plataforma euadoto.org.

A adoção dos animais é digital e simplifica todos os processos habituais, ajudando a aliviar a pressão dos centros de recolha, ligando associações próprias que se preocupam com o bem-estar do animal.

Como o pode fazer?

Primeiro tem de se registar no site (para maiores de 18 anos). Depois dirija-se para o separador ‘animais’ onde encontrará uma listagem dos animais disponíveis para adoção, com as várias informações acerca do animal e respetivas fotografias.

Após escolher o animal para adotar, só tem de preencher um breve questionário para perceber se o animal é o mais adequado às circunstâncias de vida e é marcada uma visita ao abrigo.

Depois de validados os procedimentos do centro, o animal está adotado e será conduzido até um veterinário para observação e aconselhamento médico gratuito.