Paula Amorim vai assumir a presidência do Grupo fundado pelo pai.

A empresária de 46 anos e filha mais velha de Américo Amorim, que ficou conhecido como o rei da cortiça, já assinou como “presidente” prometendo prosseguir a obra de um empresário tão singular.

Numa mensagem divulgada no site do grupo, Paula Amorim refere que “num momento em que as novas gerações da Família são chamadas a assumir responsabilidades acrescidas, parece-nos importante afirmar que o Grupo Américo Amorim continuará empenhado em consolidar o seu papel na economia, no respeito dos valores do seu fundador, de solidez, rigor e trabalho, e na prossecução da sua visão estratégica de sucesso".

“Dinamizar a economia é um ato superior, que o Homem com talento e capacidade tem obrigação de implementar como forma de contribuição à sociedade do futuro", reforçou.

Além de Paula, o empresário, que morreu ontem aos 82 anos, deixa mais duas filhas, Marta e Luísa.