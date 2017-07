A década de 1980 não é já apenas o território da nostalgia de muitos de nós, mas, por causa da Netflix, tem voltado também para nos assombrar e deliciar.. O canal anunciou que a segunda fornada de episódios da série que foi a grande sensação do ano passado estarão disponíveis na sua plataforma on-line a partir de 27 de outubro.

Pode prever-se que nos dias a seguir algumas pessoas simplesmente desapareçam da face da terra, escondidas no escuro, enterradas e aterradas no sofã, a assistir a um episódio após o outro.

Depois de ter levantado já um pouco o véu durante o Super Bowl, indicando que a série estaria de volta por altura do Halloween, desta vez a Netflix avançou com o cartaz oficial, que revela pelo menos uma coisa: os quatro putos que protagonizaram a primeira temporada estão de regresso e vão enfrentar novas ameaças vindas do Mundo Invertido.

Pouco mais se sabe sobre a acção, e o teaser lançado em fevereiro não deixava um buraco da fechadura grande o suficiente para alimentar grandes suposições. Mas além do teaser e do cartaz, temos também já os títulos dos próximos capítulos:Madmax, O Menino Que Ressuscitou, A Plantação de Abóboras, O Palácio, A Tempestade, O Girino, A Cabana Secreta, O Cérebro e O Irmão Desaparecido.

Oficialmente, para já os fãs só se podem agarrar ao osso desta sinopse dos episódios seguintes, que se passam em 1984: “Um ano depois, os cidadãos de Hawkins (Indiana) ainda estão a recuperar dos horrores do Demogorgon e dos misteriosos acontecimentos ocorridos no laboratório. Will Byers retornou do Mundo Invertido, mas um ente maior e mais sinistro continua a ameaçar os que sobreviveram”.

Junto a esta breve nota, o anúncio de Stranger Things 2 veio acompanhado de uma cronologia que faz remontar a 1953 o início do projeto MK Ultra em Hawkins; em 1979, o chefe de polícia Jim Hopper retorna a Hawkins; em 6 de novembro de 1983, Will Byers desaparece; em 8 de novembro de 1983, Barbara Holland desaparece. E assim avançamos até 15 de julho de 2016, e à estreia da primeira temporada, e conclui, por enquanto, em 27 de outubro de 2017, com o lançamento da segunda.