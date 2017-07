No segundo dia de visita à Inglaterra, a rainha Letizia decidiu ‘reciclar’ um dos seus looks do armário, tendo sido muito elogiado pelos críticos.

Para a visita à abadia de Westminster, Letizia decidiu usar uma blusa azul-marinho e uma saia de seda branca, optando por uma carteira de Felipe Varela para completar o look.

Ao longo da visita, Felipe VI e Letizia prestaram homenagem a um soldado desconhecido ao colocar uma coroa de flores no túmulo.