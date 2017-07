O actor britânico Andy Serkis, mais conhecido por ter dado vida a Gollum (ou Sméagol) nos filmes adaptados a partir da imortal obra de J.R.R. Tolkien, encontra-se a meio da tourné de promoção para "Planeta dos Macacos: A Guerra". Entre as inúmeras presenças em programas de televisão, certamente a mais memorável presença do actor será a da noite de quarta-feira no Late Show, de Stephen Colbert. O vídeo de um segmento da entrevista está já a caminho de se tornar viral nas redes sociais, depois de Colbert ter-se lembrado que seria uma boa ideia que Serkis emprestasse a voz de Gollum às frases escritas por Donald Trump na sua conta do Twitter.

Colbert, um fã confesso do universo fantástico criado por J.R.R. Tolkien, surpreendeu o actor com a proposta, e este não se fez rogado. Mostrando que o personagem a quem deu vida na trilogia "Senhor dos Anéis" continua a debater-se no seu interior, Serkis pôs-se de cócoras sobre a cadeira, adoptando a postura clássica da sua personagem, começando por ler um teet que o presidente dos EUA publicou em junho. Veja o vídeo: