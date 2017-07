A maioria dos destaques traz hoje na capa chamadas para perfis ou obituários de Américo Amorim, que morreu quinta-feira aos 82 anos.

A Altice chegou a acordo com a Prisa para a compra da Media Capital, que detém a TVI, o negócio avaliado em 440 milhões de euros é uma das notícias da ordem do dia.

A remodelação e os novos oito nomes merecem também destaque nalguns jornais.

Jornal i

O planeta está doido. Blocos de gelo a flutuar na Antártida

Presidente da Câmara do Barreiro: "Fico com um terço do ordenado. O resto entrego ao PCP

Costa queria outro secretário de Estado, mas ministro recusou

Deputados do PSD queriam tirar poderes à Liga dos Clubes. Iniciativa travada por Montenegro

Morreu Américo Amorim, o homem mais rico de Portugal e referência internacional

Correio da Manhã

Compra de explosivos trama Super Dragões

Américo Amorim. Morte abre herança de 4 mil milhões

Vitória do Benfica. Seferovic mostra serviço

Derrota Sporting. Defesa mete água

Ronaldo disposto a pagar

Jornal de Notícias

Rede fazia explosivos para claques da seleção e dos três grandes

Cadeia para burlão que enganou Fátima Lopes

Américo Amorim. "Se fosse possível abria uma fábrica todos os dias"

Remodelação. Agência do Medicamento no Porto força afastamento de secretária de Estado

Público

Altice compra TVI debaixo de fogo do Governo

Reforma florestal mudou de mãos e continua incerta

Lula confirma candidatura às presidenciais do próximo ano

Américo Amorim. Obituário por Manuel Carvalho

Diário de Notícias

Cova da Moura. Moradores querem reabrir processos arquivados

Remodelação. Costa tem oito novos secretários de Estado. Nem todos saíram pelo seu pé

Férias curtas e mais frequentes fazem melhor. Há provas científicas.

Américo Amorim. O homem que fez um império sem fronteiras

Jornal de Negócios

Altice responde com compra da TVI

Afinal, é mesmo uma remodelação

Morreu o senhor Américo

Dívida. Estado lança novas obrigações para atrair emigrantes

Jornal Económico

Justiça investiga 100 maiores créditos malparados na CGD

Bancos querem manter posição minoritária na SIBS

Autárquicas. PSP deteta recolha ilegal de assinaturas na candidatura de Vistas em Oeiras

Américo Amorim. O 'rei' da cortiça e o português mais rico morreu ontem

Entrevista: Os polémicos rostos d'Os Truques da Imprensa Portuguesa

Altice fecha acordo para comprar TVI

Tráfego dispara na Portela e acelera Montijo