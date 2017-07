Na liderança, nomeada em 22 categorias, está a série Westworld, de Jonathan Nolan e Lisa Joy, transmitida pela HBO. A surpreendente série que embrulha uma série de conceitos de aventura, entre o Velho Oeste e a Ficção Científica, esta mega-produção surge à cabeça da lista de nomeações aos prémios Emmy 2017, gala que irá decorrer a 17 de setembro, numa cerimónia apresentada pelo enfant terrible da comédia Stephen Colbert.

Mas talvez a verdadeira surpresa da lista é ausência de Guerra dos Tronos, deixando assim de lado a outra série da HBO que nos últimos anos dominou nas categorias dramáticas. Este ano a telenovela das lutas dinásticas simplesmente não integra a lista de indicados à 69ª edição do Emmy, organizado pela Academia da Televisão dos EUA. Também com destaque na disputa surgem as séries Stranger Things e Feud, com 18 nomeações cada.

Guerra dos Tronos, que no ano passado se tornou a recordista da história do Emmy, vencendo em 38 categorias, não concorre este ano, mas isso não se ficou a dever a um súbito desinteresse, antes a um problema técnico: um atraso na estreia da sétima temporada. Pelas regras do Emmy, só séries que estrearam até 31 de maio podem ser consideradas. Por isso, antes que os fãs da série comecem a enfurecer-se e mostrar o que aprenderam com anos colados ao televisor a assistir à série, para acalmar os ânimos serve de consolo a estreia estar marcada já para o próximo domingo (17 de julho).

Vendo as coisas pelo lado do copo meio cheio, este problema permitirá que outras apostas daquele canal ou dos concorrentes assuma algum destaque. The Crown, The Handmaid’s Tale, Better Call Saul e Westworld são todos candidatos sérios que podem aproveitar a oportunidade. Nas categorias de comédia, Veep e Julia Louis-Dreyfus esperam rivais, enquanto nas categorias de mini-série Big Little Lies, Feud e Fargo surgem bem colocados para levar as nomeações. Veja a lista completa das nomeações:

Melhor série dramática

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Melhor comédia

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Melhor mini-série

Big Little Lies

Fargo

Feud

Genius

The Night Of

Melhor actor protagonista de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Kevin Spacey (House of Cards)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Melhor actriz protagonista de drama

Viola Davis (How to Get Away With Murder)

Claire Foy (The Crow)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Robin Wright (House of Cards)

Melhor actor protagonista de comédia

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifianakis (Basket)

Donald Glover (Atlanta)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Melhor actriz protagonista de comédia

Pamela Adlon (Better Things)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Alison Janney (Mom)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Tracee E. Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Melhor actor protagonista de mini-série ou filme para TV

Riz Ahmed (The Night Of)

Benedict Cumberbatch (Sherlock)

Robert de Niro (The Wizard of Lies)

Ewan McGregor (Fargo)

Geofrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Melhor actriz protagonista de mini-série ou filme para TV

Carrie Coon (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Jessica Lange (Feud)

Susan Sarandon (Feud)

Reese Wintherspoon (Big Little Lies)