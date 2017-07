As autoridades inglesas já lançaram um apelo a pedir informações sobre cinco ataques com ácido que ocorreram na quinta-feira à noite em Londres.

A polícia está a investigar o caso e as prováveis ligações entre os cinco ataques, visto que ocorreram com pouco intervalo de tempo entre si. O primeiro aconteceu às 22h25 e o último às 23h25, de acordo com The Guardian.

As cinco vítimas são homens e na maioria sofreram queimaduras na cara, num deles os ferimentos são mais graves.

Um jovem de 16 anos foi detido por alegado envolvimento nos ataques, que terão, no entanto sido cometidos por pelo menos mais uma pessoa, pois as vítimas falam em dois assaltantes.

Em dois dos casos, os atacantes levaram o meio de transporte das vítimas, uma bicicleta e uma mota.

Os ataques com ácido tem aumentado na capital inglesa, desde 2010 já se registaram pelo menos 1800 casos. Só no ano passado, houve 458 situações semelhantes.