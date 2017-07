Cristina Ferreira recorreu, esta sexta-feira, às redes sociais para denunciar uma notícia que foi avançada por uma revista nacional.

A apresentadora foi capa da revista TV Guia, com o destaque “Cristina tragédia e bruxarias”. Todavia Cristina Ferreira já fez questão de desmentir o conteúdo da publicação.

“Era para não publicar nada sobre este assunto porque raramente o faço mas, é tudo tão descabido que tenho que vos dizer que não vale a pena comprar. Algumas das frases são do meu livro, retiradas do contexto, e sem nexo. E deve estar na moda pôr a palavra bruxaria na capa. Enfim. O costume. E só mais um pormenor. A TV Guia é a revista para a qual não falo há uns 5 anos”, lê-se numa publicação na sua página do Facebook.