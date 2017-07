O Grupo Altice, que detém a MEO, anunciou que chegou a acordo com a Prisa para comprar a Media Capital, dona da TVI.

De acordo com uma nota, a compra foi acertada no valor de 440 milhões de euros e faz parte da estratégia global do grupo, que passa por oferecer uma maior oferta de produtos e formatos aos consumidores.

"A integridade e independência editorial da Media Capital servirá de princípio norteador para os negócios de média da Altice", garante o grupo no mesmo documento.

Num comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), a MEO, detida pela Altice, explica que o objeto da Oferta Pública de Aquisição (OPA) é constituído pela totalidade das 84.513.180 ações, com o valor nominal de 1,06 euros.

Há cerca de um mês especulava-se que a venda da TVI estaria a ser negociada com a Altice, o que motivou um pedido de esclarecimento por parte da CMVM

A confirmação das negociações chegou no passado dia 25, quando a Altice informou que tinha tido "interlocuções exploratórias" para a eventual compra da participação do grupo espanhol Prisa na Media Capital.

Esta manhã haverá uma conferência de imprensa da Altice, onde provavelmente serão conhecidos mais pormenores do negócio da compra do grupo de imprensa, que inclui um canal de televisão.