O nome de Maria Leal está rodeado de polémica. Um cartaz que anunciava um concerto da artista tornou-se viral nas redes sociais por apresentar diversos erros de português.

Maria Leal foi alvo de gozo e agora decidiu explicar aos seus seguidores que tudo não passou de uma brincadeira:

"Não sei se me hei de rir do cartaz ou de quem o partilha! Basta olhar para a data para perceber que se trata de uma brincadeira de alguém que não tinha o que fazer! Mas na realidade o que me espanta não é tão pouco o cartaz que fizeram espanta me sim ver jornalistas não conseguirem diferenciar uma brincadeira e algumas das minhas verdades!", escreveu a artista.