Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros vão estar esta sexta-feira ainda dos 40 graus, apesar de se notar uma pequena ligeira descida da temperatura.

"Hoje já temos uma pequena descida da temperatura, mas apenas na região Sul. Ainda vamos ter temperaturas entre os 40 e os 42 graus nas capitais de distrito do Alentejo e entre 35 e 39 no interior Norte e Centro", disse o meteorologista do IPMA à agência Lusa.

De acordo com o Instituto, oito regiões do continente e da Madeira apresentam hoje risco 'extremo' de exposição à radiação ultravioleta (UV). São elas Beja, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Setúbal e no Funchal (Madeira).

Há ainda trinta e sete concelhos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Viseu e Bragança que apresentam risco 'máximo' de incêndio.