O nº1 português insere-se no grupo dos 25º classificados do Aberdeen Asset Management Scottish Open, de 6,1 milhões de euros em prémios monetários.

O profissional da Quinta do Lago fez 70 pancadas, 2 abaixo do Par do Dundonald Links, em Troon, na Escócia, e está a 5 do líder, o finlandês Mikko Ilonen.

O cut provisório está, para já, a Par do campo e Filipe Lima surge apenas empatado no 133º lugar, com 76 (+4).

Entretanto, no Italian Challenge Open by Lyoness, de 300 mil euros em prémios monetários, o líder é o sueco Oskar Stark com 63 (-8) e o cut define-se em 2 pancadas abaixo do Par.

Ricardo Santos, que na semana passada foi o melhor português no Challenge Tour, pode amanhã passar o cut, pois está a apenas 2 pancadas, no grupo dos 81º classificados, com 71 (Par).

Muito mais complicada é a situação dos outros três portugueses, que obtiveram as seguintes classificações e resultados:

132º (empatado) Tiago Rodrigues, 74 (+3);

145º (empatado) Tiago Cruz, 75 (+4);

152º (empatado) João Ramos, 77 (+6).