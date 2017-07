Grades, grelha e o ensaio sobre a cegueira

Lula da Silva, à semelhança de Fidel Castro, ganhou um estatuto numa certa classe bem-pensante que não admite a mínima observação ao presidente brasileiro que foi condenado a nove anos e meio de cadeia por um juiz independente e que já mandou para a prisão políticos de todos os quadrantes.

O antigo governante foi condenado por se ter provado os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. É natural que aqueles que se recusavam a admitir que Fidel Castro mandou fuzilar milhares de opositores, só porque pensavam diferente de si, tenham agora a mesma dificuldade em aceitar que o outrora salvador da pátria brasileira se converteu num corrupto. Percebe-se o raciocínio, mas é a vida. Os tribunais brasileiros não costumam brincar com a justiça – que o diga Duarte Lima.

Mas vamos por partes: Lula, quando chegou à presidência, deu seguimento ao trabalho do antecessor, Fernando Henrique Cardoso, e conseguiu dar aos mais pobres a mínima das dignidades: alimentação. Lula apostou forte e conseguiu impor uma cesta básica que tirou muitos milhões de brasileiros da mais profunda das misérias. Com a popularidade nos píncaros, o antigo metalúrgico começou a ficar seduzido pelo vil metal e daí à corrupção foi o tempo de um samba. Também o partido que o levou ao poder entrou no mesmo esquema e os casos de fraude são mais do que muitos.

Esta é a mais pura das realidades, que as tais cabeças pensantes não querem admitir. O Brasil terá pela frente uma dura batalha, já que num dos processos judiciais mais complexos da sua história estão centenas de políticos corruptos, muitos deles de direita. Como, entre ricos e pobres, os pobres escolhem o seu, é pois natural que Lula seja neste momento o candidato mais bem colocado para ganhar as próximas eleições presidenciais. Isto caso o Tribunal Regional Federal anule a decisão do juiz Sérgio Moro. Se assim não for, Lula verá as eleições atrás das grades ou grelha, como ontem escolhi para a capa.

P. S. Adorei ver os paladinos da democracia quererem o regresso da censura. Genial, esta rapaziada não aprende.