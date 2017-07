Golfe. Portugal perde com Islândia

Portugal perdeu hoje (quinta-feira) por 3,5-1,5 com a Islândia no primeiro de dois confrontos do Grupo-C (3ª divisão) do 34º Campeonato da Europa Amador de Equipas Femininas, que a Associação Europeia de Golfe (EGA), está a organizar em colaboração com a Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Montado Hotel & Golf Resort, no Concelho de Palmela.