De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros do distrito de Évora marcaram esta quinta-feira 46 graus.

Nos concelhos de Mourão, Portel e Reguengos de Monsaraz o termómetro marcou 46º de temperatura máxima. Já Moura, Serpa e Vidigueira, distrito de Beja, ficaram-se pelos 45 graus.