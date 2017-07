O novo secretário de Estado das Florestas é Miguel Freitas, professor universitário, especialista em agricultura. Foi o autor do relatório dos fogos aprovado por unanimidade no parlamento na última legislatura. António Costa decidiu substituir o actual secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres – que nunca foi visto em público depois dos incêndios de Pedrogão Grande.

Tal como Eurico Brilhante Dias, que sai agora de deputado socialista para ocupar o cargo de secretário de Estado para a Internacionalização, Miguel Freitas também foi apoiante de António José Seguro nas eleições internas do PS em 2014. Mas, ao contrário do que aconteceu com Eurico Brilhante Dias, Costa não deixou Miguel Freitas fazer parte das listas de deputados do PS às legislativas de Outubro de 2015. A Federação do PS/Algarve, que tinha indicado Miguel Freitas como candidato nas três últimas legislaturas, com Costa no poder já não o indicou.

“Não estarei na lista de deputados para a próxima legislatura. Esta decisão não foi minha. Nestes últimos 12 anos, 10 dos quais como presidente da Federação [do PS/Algarve] 10 como deputado, dei tudo o que tinha e sabia ao serviço do PS. A minha vida foi o PS”, disse Miguel Freitas, numa carta de despedida aos militantes socialistas do Algarve. Agora, a sua vida pode voltar a ser o PS – mas neste caso no governo PS, com a complicadíssima pasta das Florestas, que depois dos incêndios de Pedrógão Grande e com a aposta do governo em fazer uma reforma profunda na Floresta, passará a ser decisiva.