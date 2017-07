Seis para cada lado e começa o jogo.

E que jogo, se soubermos que, de um lado, podem estar Roberto Carlos, Rivaldo, Juninho Paulista e Djalminha, por exemplo, e do outro Del Piero, Di Livio, Ravanelli e Dellvechio.

Isso pode até acontecer hoje mesmo, pelas 22h15, na O2 Arena de Londres.

Dia preenchido o de hoje, aliás. Inglaterra-Espanha, México-Escócia, Portugal-Dinamarca, Alemanha-França, Nigéria-China e o tal Brasil-Itália.

Inicialmente, Austrália e Holanda tinham sido dadas como selecções certas no evento, mas foram depois substituídas por Escócia e Dinamarca sem qualquer tipo de explicação posterior.

Até domingo, nomes sonantes do futebol mundial, antigos internacionais pelos seus países, disputam um torneio de futebol de seis chamado Star Sixes.

O dia derradeiro será de estalo! Duas meias-finais, o jogo para o terceiro e quarto lugares e a final.

Cada equipa seleccionou dez jogadores. Portugal vai ter Deco, Maniche, Vítor Baía, Fernando Couto, Bosingwa, Nuno Gomes, Raul Meireles, Paulo Ferreira, Postiga e Boa Morte. Curiosamente, ou talvez não, muita gente que passou pelo futebol inglês.

Grupo de Portugal

O sorteio ditou o grupo 3 para os portugueses. Com França, Alemanha e Dinamarca.

Três grupos de quatro equipas. Apuram-se os dois primeiros de cada um dos grupos e os dois melhores terceiros.

Sábado, como é tradição em Inglaterra, vai ser o dia com mais partidas: entre as 13h e as 15h45 disputa-se a última jornada da fase de grupos; entre as 19h30 e as 20h50 resolvem-se os quartos-de- -final.

Televisões de toda a Europa transmitirão os encontros para 43 países, e também é possível segui-los ao vivo em Portugal, através da Sport TV. Várias marcas de renome patrocinam o evento.

Nomes grandes de antanho defrontaram a selecção portuguesa: Ballack, Kuranyi, Hamann, Nowótny (Alemanha); Robert Pires, Djorkaeff, Desailly, Gallas (França); Toftin, Sivaebeck (Dinamarca). Quanto ao resto, há gente com categoria suficiente para garantir um torneio espectacular. Ora veja-se: Rufai, Ikpeba, Taribo West, Amokachi e Jay-Jay Okocha (Nigéria); Marchena, Puyol, Mendieta (Espanha); Michael Owen, Steve Gerrard, Rio Ferdinand, Emile Heskey (Inglaterra); Borgetti e García Aspe (México).

Motivos francos de atenção por parte do público que ameaça encher diariamente o grande pavilhão londrino.

A organização orgulha-se: “The first ever competitive world football tournament for iconic former international players.” Os preços dos bilhetes correspondem ao orgulho: 30 libras por cada sessão.

Primeiro Star Sixes, mas certamente não o último. Prevê-se que ainda este ano vá para diante uma nova edição do torneio, quase seguramente na Ásia, muito provavelmente na China. A vontade é ficar com insistência no calendário internacional do desporto, como entretenimento.

Hoje, Londres abre as portas. Resta saber se, no meio de tanto romantismo, todas as estrelas anunciadas estão livres de problemas de reumatismo. Mais para a tarde, logo se vê...