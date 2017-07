As garrafas de água compradas nos supermercados não foram feitas para serem reutilizadas, algo que pode ser prejudicial para a saúde humana, diz uma nutricionista ao Independent.

Segundo a nutricionista, ao encher a garrafa de plástico com água, para além de se estar a contaminar com germes, está-se de igual modo a libertar um químico altamente perigoso para a saúde usado no fabrico da garrafa, o Bisphenol A (BPA).

“Alguns químicos encontrados em garrafas de plástico podem ter efeitos em todos os sistemas do nosso corpo. Podem afetar a ovulação e aumentar o risco de problemas hormonais”, garante Marilyn Glenville.

O Serviço Nacional de Saúde britânico partilha da mesma opinião, contudo afirma que ainda não há estudo suficientes em relação à forma como o BPA afeta as pessoas.