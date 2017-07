A bicampeã nacional de profissionais, que está a uma semana de tentar o “tri” no Oporto Golf Club, qualificou-se à vontade para as últimas voltas do 5º Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad International Ladies Open, um torneio espanhol de 35 mil euros em prémios monetários.

Só 49 das 93 participantes passaram o cut, fixado em 6 acima do Par do Augas Santas Balneario & Golf Resort em Lugo, e Susana Ribeiro agregou 4 acima do Par, 144 pancadas, depois de duas voltas de 72, para posicionar-se no grupo das 35ª classificadas. A segunda volta de hoje teve a curiosidade de começar com 1 birdie no buraco 10 e de terminar com outro birdie no 9.

«Mantenho-me em prova para amanhã. Foi uma volta bastante regular, na qual apenas faltou a concretização de mais alguns birdies. Amanhã vou dar o meu melhor para conseguir subir algumas posições na classificação», escreveu no Facebook a profissional do Guardian Bom Sucesso Golfe, que no Açores Ladies Open deste ano já tinha passado o cut e obtido um positivo 15º lugar.

Joana de Sá Pereira foi, em contrapartida, eliminada pelo terceiro torneio seguido no LETAS, mas a portuguesa residente em França até tinha começado muito bem.

Aliás, tal como na semana passada, na Bélgica, colocou-se no top-20 aos 18 buracos, para depois falhar o cut.

Se no Belfius Ladies Open Joana de Sá Pereira assinou cartões de 71 e 80 para terminar no 63º lugar (empatada), desta feita, em Espanha, apresentou resultados de 70 e 78 para fechar no grupo das 53ª classificadas.

A nº1 portuguesa partiu para a segunda volta de hoje no 17º lugar, mas teve um terrível back nine, em 42 pancadas, com 2 duplos (o do 18 foi fatal), e 3 bogeys.

O seu próximo torneio será o Solverde Campeonato Nacional PGA, na próxima semana, em Espinho.

O 5º Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad International Ladies Open é encabeçado pela espanhola Natasha Fear com 134 (68+66), -6.