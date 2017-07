O comentador Cláudio Ramos saiu em defesa do vencedor do Festival da Eurovisão, Salvador Sobral.

Salvador Sobral partilhou, na passada semana, um vídeo onde mostrou o seu desagrado perante a publicação do livro 'Salvador Sobral: Coração de Herói', uma obra sobre a vida do artista. Todavia, o cantor afirma não ter nada a ver com o livro e que nunca ninguém lhe fez uma pergunta acerca do livro.

Cláudio Ramos não ficou indiferente e partilhou uma mensagem de apoio ao artista.

“Não sei o que se vai publicar no livro que pretende contar a história de Salvador Sobral, mas estou com ele na indignação. Não acho normal que se publique um livro sobre uma pessoa, que se rentabilize com ela e com a sua história e não se tenha sequer a delicadeza de lhe telefonar a pedir – se não a autorização – um parecer sobre o assunto”, começou por referir.

Esta foi “uma ideia peregrina tida por alguém com vontade de faturar imediatamente em cima de um nome que está na berra, de um assunto como o festival da canção e uma doença de coração”, concluiu.

O livro ‘Coração de Herói’ foi escrito por Maria Milene Tavares, sem a consulta do cantor.