Um estudo publicado no New England Journal of Medicine, concluiu que melhorar a qualidade da dieta ao longo de pelo menos 12 anos diminui a taxa de mortalidade por várias causas.

Alguns investigadores da Universidade de Harvard observaram algumas mudanças na dieta de uma população de profissionais de saúde e utilizaram um sistema de pontuações para avaliar a qualidade da dieta e as melhorias da mesma.

Durante os 12 anos do estudo, aqueles que começaram a comer melhor (mais grãos integrais, frutas, peixes e vegetais), passaram de um risco de 8% a 17% menor de morrer precocemente nos próximos 12 anos. Já os que pioraram a dieta tiveram um aumento de risco de morte de 6% para 12%.