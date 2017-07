Shia LaBeouf , o ator do filme “Transformers” recorreu às redes sociais para pedir desculpa pelo seu comportamento.

O ator foi detido na madrugada deste sábado, por embriaguez e desacatos na via pública, em Savannah, na Georgia, Estados Unidos. Dias depois, um vídeo em que mostra o momento da detenção começa a circular na Internet, no qual o ator surge com um comportamento agressivo.

Agora, Shia LaBeouf recorreu às redes sociais para confessar que está “envergonhado” com a sua atitude: “Estou profundamente envergonhado com o meu comportamento e não há desculpas para isto. Não sei se este tipo de declarações são ou não frequentes, mas sei que a minha atitude merece um sincero pedido de desculpa aos oficiais e agradeço a sua restrição”, escreveu o ator na sua página de Twitter.

“Tenho lutado contra o vício publicamente há algum tempo e estou a tomar medidas para garantir a minha sobriedade. Espero que possa ser perdoado pelos meus erros”, acrescentou.