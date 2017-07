António Raminhos foi em viagem à Madeira para mais um espetáculo de Stand up Comedy e fez questão de ir ver de perto o polémico busto do internacional português, no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

O comediante fez um vídeo do busto e posteriormente partilhou-o com os seguidores na sua página de Facebook. “Digam lá se o busto do Ronaldo não fica muito melhor assim… Muito mais bonito e direito”, disse António Raminhos.