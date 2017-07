A Comissão Europeia (CE) decidiu ontem recomendar ao Ecofin o encerramento do procedimento por défice excessivo (PDE) contra a Grécia.PT Portugal O presidente do conselho de administração da PT Portugal rejeita “liminarmente qualquer acusação de assédio moral” na empresa e qualquer ilegalidade na transferência de trabalhadores. Paulo Neves falava na Assembleia da República sobre a transferência interna de 118 trabalhadores da dona da MEO para outras empresas do grupo Altice.

INE O Índice de Preços no Consumidor passou de 1,5% em maio para 0,9% em junho, “refletindo sobretudo a desaceleração dos preços da classe dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas”. Nos últimos meses, estes preços têm subido 2% e, no mês passado, só 0,2%. Segundo dados de ontem do Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação foi a mais baixa desde dezembro, ficando, pela primeira vez em 2017, abaixo de 1%.

EUA A presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) disse ontem que as taxas de juro vão continuar a aumentar de forma gradual uma vez que a economia dos EUA está a recuperar e a crescer. A Fed “continua a esperar que a evolução da economia permita aumentos graduais das taxas de juro ao longo do tempo”, afirmou Janet Yellen num discurso perante o Senado dos EUA.

Energia As companhias petrolíferas enfrentam dois desafios simultâneos – o excesso da oferta de crude e a pressão para a redução das emissões de CO2 – e, de acordo com o CEO da BP, não há uma solução rápida. Segundo Robert Dudley, apenas uma combinação de estratégias ajudaria as principais empresas petrolíferas numa altura em que se debatem com um período longo de preços de petróleo baixos.