Liu Xiaobo, o prémio Nobel da Paz de 2010, morreu esta quinta-feira, com 61 anos de idade, no hospital de Shenyang, na China, onde estava internado devido à fase terminal de um cranco no fígado.

As autoridades estrangeiras, num comunicado, afirmaram que o estado de saúde de Liu piorou rapidamente nos últimos dias e que os esforços feitos para o salvarem falharam.

Em 2009, foi condenado a uma pena de 11 anos por insubordinação e em junho deste ano foi transferido para o hospital após ter sido diagnosticado com cancro no fígado.