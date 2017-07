Um vídeo partilhado nas redes sociais, que denuncia a falta de meios humanos para receber material e alimentos para ajudar as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande tornou-se viral. No entanto, uma jornalista da RTP já veio desmentir o vídeo.

Na descrição do vídeo pode ler-se “obrigado às pessoas de Cáceres (Espanha) pela ajuda enviada hoje para as vítimas de Pedrógão Grande. O vosso gesto traduziu-se não só em bens materiais que enviaram, mas sim, e também, proporcionaram que pessoas anónimas se juntassem, para ajudar, a descarregar o que enviaram, pois o centro de recolha não tinha ninguém. Estava fechado. Muito, Muito Obrigado!”, mas Rita Marrafa de Carvalho, jornalista da RTP, já veio desmentir estas informações.

No seu perfil do Facebook, a jornalista escreveu que a RTP esteve no local e que estava tudo operacional.