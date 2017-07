A cidade do Porto foi a escolhida para acolher a Agência Europeia do Medicamento - EMA – depois de a sede ‘abandonar’ a cidade de Londres devido ao Brexit, avança o Público.

Recorde-se que este não foi um processo pacífico, uma vez que o Governo escolheu Lisboa em primeiro lugar e até a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de saudação pela decisão tomada.

No entanto, o Porto contestou a decisão tomada, com o autarca Rui Moreira a dar voz. A polémica foi tão grande que o Governo se viu obrigado a recuar atrás na decisão, e foi aberta uma nova fase de discussão em torno do assunto.

À Comissão Nacional de Candidatura, constituída pelo executivo, juntaram-se dois representantes do Porto, indicados pela câmara, para que a balança pudesse ficar mais equilibrada. Tendo já a Comissão dois representantes de Lisboa.

Depois de tanta discussão em redor do tema, a cidade já foi eleita para encabeçar a candidatura portuguesa, numa corrida que vai ter Bruxelas, Barcelona, Milão, Amesterdão, Atenas, Dublin, Copenhaga e Estocolmo como concorrentes.