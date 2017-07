Uma colisão entre uma ambulância e um pesado, esta quinta-feira no IC33, fez uma vítima mortal e dois feridos.

O veículo de transporte de doentes não urgentes pertencia à corporação de bombeiros de Santiago do Cacém, onde trabalhava o condutor de 61 anos.

De acordo com o Correio da Manhã, a ambulância transportava um doente que ia receber tratamento no IPO de Lisboa, que terá ficado com ferimentos ligeiros.

O condutor do camião, que colidiu com a ambulância ao quilómetro 32 do IC33 – que liga Santiago do Cacém a Grândola - também ficou ferido mas sem gravidade.

No local, estiveram as corporações de Bombeiros de Grândola e Santiago do Cacém, e a GNR de Setúbal.