Uma cadela de oito meses chamada Lana foi resgatada das ruas, por Suelen Schaumloeffel, no Brasil.

Suelen colocou uma manta na casota de Lana por causa do frio durante a noite, mas não esperava ver um gesto de generosidade por parte do animal.

Numa manhã, quando o noivo de Suelen foi até ao jardim encontrou a cadela a dormir encostada à vedação da casa, com a sua manta. Manta essa que a cadela estava a partilhar com um cão abandonado, que dormia do outro lado da vedação.

Suelen publicou uma fotografia deste gesto nas redes sociais, que se tornou viral.