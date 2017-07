Dois cães morreram, esta terça-feira à tarde, por terem ficado fechados dentro de um carro, ao sol, em Odivelas, Lisboa.

A história foi divulgada pela Associação Bigodes Fofos e, segundo contam, tudo aconteceu ao final da tarde de terça-feira, quando um casal estacionou o carro no parque exterior do centro comercial Strada, em Odivelas. No entanto, o carro estava ao sol e com os vidros todos fechados e os cães começaram a ganir.

Muitas pessoas aproximaram-se do veículo mas não fizeram nada e quando os donos chegaram ao carro o labrador já tinha morrido e o pastor alemão estava a respirar com muitas dificuldades.

Uma das pessoas que estava no parque de estacionamento foi buscar água para tentar ajudar o animal, mas este acabou por falecer.

Após o sucedido, uma das testemunhas ligou para as autoridades a relatar o sucedido e para apresentar queixa.